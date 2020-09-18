В СПЧ ООН осудили ситуацию с правами человека в Белоруссии

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Страны-члены Совета по правам человека ООН в пятницу приняли резолюцию, осуждающую ситуацию с соблюдением прав человека в Белоруссии и призывающую власти страны принять меры для урегулирования ситуации.

"23 (члена совета - ИФ) проголосовали за (резолюцию - ИФ), двое высказались против, 22 воздержались. Таким образом, резолюция принята", - заявила председатель Совета ООН по правам человека Элизабет Фисслбергер.

В резолюции, которую предложила Германия, говорится, что СПЧ ООН "выражает серьезное беспокойство общей ситуацией с соблюдением прав человека в Белоруссии", а также "сожалеет, что правительство Белоруссии не выполнило свои обязательства по отношении к праву голосовать и избираться" на выборах.

Кроме того, в СПЧ ООН выразили обеспокоенность в связи с сообщениями о нарушениях прав человека в Белоруссии до и после президентских выборов, в частности, в связи с "многочисленными фактами издевательств, похищений, произвольных высылок и сексуального насилия", а также в связи с применением силы со стороны правоохранительных органов в отношении мирных демонстрантов.

Так, согласно тексту резолюции, СПЧ ООН призывает "прекратить применять чрезмерную силу в отношении мирных демонстрантов", положить конец "произвольным арестам", а также освободить всех "политических заключенных, журналистов, защитников прав человека" и остальных, задержанных в ходе протестов.

Кроме того, совет призывает власти Белоруссии "вступить в диалог с политической оппозицией, в том числе с Координационным советом и гражданским обществом", а также "выполнять обязательства в соответствии с нормами в области прав человека".

В соответствии с резолюцией СПЧ ООН ожидает от белорусских властей "проведения независимого, прозрачного и беспристрастного расследования" всех заявленных случаев нарушения прав человека "в контексте выборов".

Спецдокладчик ООН по правам человека в Белоруссии Анаис Марин в пятницу, выступая на срочных дебатах СПЧ по ситуации в Белоруссии, заявила, что члены сессии должны предпринять действия для того, чтобы избежать геополитического раскола.

"Давайте не позволим очередному железному занавесу опуститься на европейский континент", - сказала Марин.

По данным Марин, после президентских выборов 9 августа, в Белоруссии "незаконно арестовали" более 10 тыс. человек. Более того, по ее словам, поступило свыше 500 сообщений о пытках и "жестоком избиении" тысяч человек.

Протесты против Лукашенко

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года.

Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую – 10,12%. Оппозиция не признала оглашенных властями итогов выборов, считает их сфальсифицированными.

Тихановская заявляла, что в результате применения силы в отношении протестующих как минимум семь человек погибли, десятки пропали без вести.

18 августа сторонники Тихановской создали Координационный совет с целью транзита власти в стране путем проведения новых выборов. Власти Белоруссии считают этот орган неконституционным.

Евросоюз ранее подтвердил планы ввести санкции против виновных в насилии в Белоруссии. В госдепе США также заявили, что готовят санкции против Белоруссии и консультируются по этому вопросу с ЕС.