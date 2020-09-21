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Навальный потребовал вернуть снятую с него в Омске одежду

Оппозиционер намерен использовать ее как вещественное доказательство

Навальный потребовал вернуть снятую с него в Омске одежду
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Оппозиционер Алексей Навальный заявил, что следы отравляющего вещества "Новичок" были обнаружены на его теле, и поэтому потребовал вернуть одежду, в которой он был госпитализирован в Омске, чтобы использовать ее как вещественное доказательство.

"Меня сейчас интересует одно: моя одежда. А именно та одежда, в которой я был в день отравления 20 августа. 30 дней "доследственной проверки" были использованы для того, чтобы прятать эту важнейшую улику", - написал Навальный на своем сайте.

По его словам, перед тем как разрешить увезти его в Германию, с него сняли всю одежду. "С учетом того, что на моем теле "Новичок" был обнаружен, и контактный способ заражения весьма вероятен, моя одежда - очень важный вещдок", - заявил Навальный.

"Отведенные по закону 30 суток доследственной проверки истекли. Я требую, чтобы мою одежду аккуратно упаковали в целлофановый пакет и вернули мне", - написал оппозиционер.

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска, и оппозиционера в коме госпитализировали в реанимацию. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite.

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2 сентября власти Германии со ссылкой на лабораторию бундесвера заявили, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок", о котором впервые стало известно после отравления в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года. Ответственность за покушение на Скрипалей британские власти возложили на Россию. В Москве отвергают эти обвинения.

7 сентября в клинике Charite сообщили, что Навального вывели из искусственной комы, его состояние улучшилось.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтверждал ранее готовность России к взаимодействию с Германией по ситуации с Навальным, го отмечал, что на ранее отправленные официальные запросы Берлин ответов пока не дал.

В свою очередь в МИД РФ заявляли, что отсутствие данных по Навальному от властей Германии не позволяет российским правоохранительным органам задействовать процессуальные механизмы по установлению обстоятельств происшедшего.

9 сентября немецкие СМИ сообщили, что Берлин передал в ОЗХО результаты исследования Навального и не видит необходимости направлять их напрямую России.

Хроника 20 августа – 21 сентября 2020 годаНавальный попал в больницу
Алексей Навальный

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