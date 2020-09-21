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Что произошло за день: понедельник, 21 сентября

В Москве зарегистрировано рекордное с июня число заболевших COVID-19, главы МИД ЕС не договорились о санкциях против Белоруссии

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Суточный прирост случаев COVID-19 в Москве достиг максимума с июня. В столице зарегистрированы 915 случаев заражения, в целом по стране - 6 196. В Роспотребнадзоре назвали рост заболеваемости ожидаемым и заявили об отсутствии причин для новых ограничений.

- Главы МИД ЕС не смогли согласовать санкции против Белоруссии. Для решения не хватило согласия Кипра, который взамен добивается введения санкций против Турции в связи с буровыми работами в восточном Средиземноморье. Теперь вопрос о санкциях рассмотрят главы государств и правительств ЕС.

- Акции банков в понедельник упали после опубликования расследования об отмывании денег. В частности, акции HSBC, одного из ключевых фигурантов расследования, рухнули до минимума за 25 лет. Котировки акций также упомянутого в материалах Deutsche Bank AG упали на 8,8%. По данным журналистов, на него пришлись две трети суммы подозрительных операций, о которых ведущие бизнес в США банки в 2000-2017 годах сообщили FinCEN.

- Алексей Навальный потребовал вернуть снятую с него в Омске одежду. Оппозиционер считает, что на ней могли остаться следы "Новичка", что важно для расследования. Омский Минздрав сообщил, что одежду Навального забрали следственные органы. Между тем Генпрокуратура РФ передала оппозиционеру свои вопросы.

- Потерпевшие по делу Сергея Фургала потребовали 1,5 млрд рублей компенсации. Иск подали родственники убитого бизнесмена Олега Булатова и Александра Смольского, на чью жизнь было организовано покушение.

- "Аэрофлот" официально объявил о начале допэмиссии до 1,7 млрд новых обыкновенных акций.

- "Зарубежнефть" впервые в России продала нефть Urals на экспорт через биржевой онлайн-аукцион. Таким образом было продано 300 тысяч тонн нефти.

- NordWind запустит прямые авиаперелеты из Москвы в Занзибар 25 октября. Вылеты по заказу туроператора Pegas Touristik будут осуществляться раз в десять дней.

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