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Росреестр внес в правительство проект закона о "гаражной амнистии"

Росреестр внес в правительство проект закона о "гаражной амнистии"
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Законопроект о "гаражной амнистии" может быть принят до конца текущего года, заявил руководитель Росреестра Олег Скуфинский.

"Мы предлагаем в упрощенном порядке при содействии местных органов власти дать возможность гражданам оформить права на землю и гаражи. Мы подготовили соответствующий законопроект, на сегодня он внесен в правительство, и рассчитываем до конца года этот законопроект принять, чтобы наконец-то эту проблему решить", - сказал он на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Глава государства поинтересовался, есть ли какие-то сложности на этом направлении.

"Владимир Владимирович, сложностей не видим. Председатель правительства эту тему поддерживает, поэтому пока все движется у нас в графике", - ответил его собеседник.

Скуфинский рассказал, что еще с советского времени более 3,5 млн земельных участков и гаражей остались не оформленными.

"Это часто приводит к тому, что люди не могут ни продать, ни передать по наследству (земельные участки и гаражи). Это также тормозит развитие муниципальных образований, потому что права не оформлены", - пояснил он.

В июле, выступая с ежегодным отчетом в Госдуме, премьер РФ Михаил Мишустин высказался в поддержку "гаражной амнистии" и рассказал, что сам потерял гараж из-за отсутствия такого закона.

"Законопроект подготовлен. Я лично его буду поддерживать, потому что это восстановление справедливости. Если у человека был гараж, нужно сделать все возможное, чтобы он его оформил", - сказал тогда Мишустин.

Росреестр

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