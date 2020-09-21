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Росреестр заявил о планах создать единый ресурс земли и недвижимости

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Россреестр планирует создать единый ресурс земли и недвижимости, заявил в понедельник глава ведомства Олег Скуфинский на встрече с президентом Владимиром Путиным.

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"В следующем году планируем провести пилотный проект на территории четырех субъектов Российской Федерации по созданию единого ресурса земли и недвижимости, потому что сейчас информация находится в разрозненных ресурсах", - сказал Скуфинский.

Он пояснил, что ресурс позволит интегрировать информацию о земельных участках, находящихся в различных базах данных.

"На основе этой информации мы хотим создать сервис, называем его "Земля просто" - когда человек или заинтересованный инвестор сможет очень оперативно, безбарьерно получать землю практически в режиме онлайн. Кстати, такой механизм действует на Дальнем Востоке - "дальневосточный гектар", - подчеркнул Скуфинский.

Он добавил, что к настоящему времени ведомство собрало информацию практически обо всех земельных участках, которые можно вовлечь в жилищное строительство. Собрано 5 560 таких участков и территорий совокупной площадью более 107 тыс. га.

"В нацпроекте у нас 50 тысяч гектаров. То есть мы создали двукратный запас по вовлечению земли в жилищное строительство", - подчеркнул он.

Ранее Скуфинский сообщал, что сведения о незастроенных земельных участках и территориях, которые можно быстро вовлечь в оборот, планируется предоставить гражданам и предпринимателям в рамках сервиса "Земля для стройки".

В соответствии с нацпроектом к 2024 году планируется вовлечь в жилищное строительство земельные участки общей площадью 50,3 тыс. га.

Регистрация ипотечных сделок стала быстрее

Срок регистрации ипотечных сделок в России сократился до двух-трех дней, сообщил Скуфинский на встрече с Путиным.

"У нас нормативный срок по регистрации ипотечных сделок пять дней. Сегодня мы эти сделки регистрируем за два-три дня. Но самое главное, что мы не оставляем людей, мы оказываем полную консультационную поддержку", - сказал Скуфинский.

Он добавил, что в России также значительно увеличилась доля электронной регистрации ипотеки. Если на начало года показатель составлял 9%, то сегодня он вырос до 40%.

"То есть мы в два раза уже превысили показатель национального проекта, установленный на 2021 год. На конец следующего года планируем довести эту долю до 80%, то есть практически сделать регистрацию ипотеки в режиме онлайн по всей стране", - подчеркнул Скуфинский.

Россреестр

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