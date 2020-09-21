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Студент из Колумбии получил 8 лет колонии за убийство в РФ учащегося из Эквадора

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Советский районный суд Ростова-на-Дону приговорил студента Южного федерального университета их Колумбии к восьми годам колонии строгого режима за убийство другого учащегося этого вуза - из Эквадора, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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Конфликт между двумя иностранными студентами произошел в ноябре прошлого года. Ссора на территории общежития вуза переросла в драку, в итоге эквадорец получил ножевое ранение и умер в машине скорой помощи. В отношении колумбийца возбудили уголовное дело об убийстве.

Как сообщалось ранее, причиной конфликта, по данным следствия, стали "неприязненные отношения".

Ростов-на-Дону Колумбий Эквадор

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