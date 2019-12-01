Драка студентов из Южной Америке в Ростове-на-Дону закончилась убийством

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Студент Южного федерального университета (ЮФУ) из Эквадора погиб в результате конфликта со студентом из Колумбии.

Как сообщает пресс-служба университета, ЧП произошло на территории студенческого общежития в Ростове-на-Дону 30 ноября.

Один из участников инцидента, студент из Эквадора, скончался от полученных ножевых ранений. По подозрению в их нанесении полиция задержала студента из Колумбии. Оба студента проживают в общежитии.

Отмечается, что причиной конфликта могли стать разногласия на бытовой почве.

В пресс-службе следственного управления СК РФ по Ростовской области уточнили, что возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".