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Житель Забайкалья украл сейф с деньгами из офиса компании в Благовещенске

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Оперативники задержали в Амурской области объявленного в федеральный розыск жителя Забайкальского края, который украл из офиса строительной организации сейф с 21 млн рублей.

"В офис одной из строительных организаций Благовещенска под видом клиента пришел мужчина. Воспользовавшись отсутствием в помещении персонала, он взял находящийся там сейф и покинул здание. В сейфе находилось более 21 млн рублей", - сообщает УМВД по Амурской области.

Личность преступника была установлена с помощью камер видеонаблюдения и опроса свидетелей, им оказался ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления житель Забайкальского края, добавили в УМВД.

Сотрудникам полиции поступила информация, что мужчина планирует покинуть Приамурье и скрывается в поселке Магдагачи. Оперативники задержали подозреваемого в течение суток. Он признался в краже и вернул часть похищенного - около 15 млн рублей. Почти 6 млн рублей житель Забайкалья успел потратить, говорится в сообщении.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что задержанный гражданин причастен еще к ряду краж на территории Благовещенска, он взят под стражу, констатировали в УМВД.

Амурская область Забайкальский край Благовещенск

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