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Десять человек пострадали в ДТП с автобусом в Хабаровском крае

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Пассажирский автобус попал в аварию в Хабаровском крае, есть пострадавшие, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.

"В 8:00 в 24 км от Циммермановки Ульчского района Хабаровского края произошло ДТП с автобусом, он опрокинулся. В автобусе было 45 человек, предварительно пострадали десять человек, они доставлены в районную больницу", - сказали в ведомстве.

В МЧС отметили, что в результате аварии никто не погиб. Пассажиры сами выбрались из перевернувшегося автобуса.

Хабаровский край

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