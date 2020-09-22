Десять человек пострадали в ДТП с автобусом в Хабаровском крае

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Пассажирский автобус попал в аварию в Хабаровском крае, есть пострадавшие, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.

"В 8:00 в 24 км от Циммермановки Ульчского района Хабаровского края произошло ДТП с автобусом, он опрокинулся. В автобусе было 45 человек, предварительно пострадали десять человек, они доставлены в районную больницу", - сказали в ведомстве.

В МЧС отметили, что в результате аварии никто не погиб. Пассажиры сами выбрались из перевернувшегося автобуса.