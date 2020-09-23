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Полиция сообщила о 28 пострадавших в ДТП с автобусом в Хабаровском крае

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - В автомобильной аварии с участием пассажирского автобуса в Ульчском районе Хабаровского края, произошедшей во вторник, пострадали 28 человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УМВД по региону в среду.

"Всего пострадали 28 человек", - сказал сотрудник пресс-службы.

Отвечая на вопрос, задержан ли устроивший аварию водитель автобуса, в отношении которого во вторник было возбуждено уголовное дело, представитель ведомства сообщил, что "в настоящее время проводятся первоначальные следственные действия и вопрос о мере пресечения будет решен позже".

В свою очередь минздрав Хабаровского края сообщил, что двумя вертолетами поздно вечером во вторник и в ночь на среду в Хабаровск были доставлены 17 человек, получивших травмы, в том числе тяжелые. Все пострадавшие получают необходимое лечение в краевой клинической больнице.

В краевом министерстве здравоохранения журналистам уточнили, что еще четыре человека самостоятельно обратились за медицинской помощью, хотя сначала отказались от госпитализации и приняли решение самостоятельно добираться до Хабаровска.

"Одного такого пациента бригада скорой помощи доставила с автовокзала поздно ночью. Сейчас под наблюдением врачей находятся 12 человек, в том числе два человека в реанимации по медицинским показаниям. Девять человек отпущены домой под амбулаторное наблюдение", - сказали в минздраве.

ДТП произошло днем 22 сентября в Ульчском районе. Автобус, в котором находились 44 пассажира, двигался со стороны села Богородское в Хабаровск. По предварительным данным, водитель превысил скорость, не справился с управлением, после чего автобус съехал в кювет и опрокинулся.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Хабаровский край

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