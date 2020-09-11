Глава Rio Tinto уйдет в отставку из-за скандала с древними пещерами Австралии
Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор Rio Tinto Жан-Себастьян Жак уйдет в отставку не позднее 31 марта 2021 года, сообщила одна из крупнейших в мире горнодобывающих компаний.
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Он проработал на этом посту более четырех лет.
Rio Tinto подверглась критике после разрушения в мае двух пещер в регионе Пилбара в Западной Австралии, которые представляли ценность для коренного населения. В августе компания решила сократить премии трем топ-менеджерам, включая CEO.