Nissan отзывает в РФ 3932 машины из-за проблемных подушек безопасности

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Представитель Nissan в России ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС" объявил об отзыве в стране в 3 932 Nissan Infinity, сообщает Росстандарт. Под отзыв попали подели QX56 (модельный код Z62), выпущенные с 22 ноября 2009 года по 25 января 2013 года.

В подушках безопасности со стороны водителя в этих автомобилях при их срабатывании может треснуть и рассыпаться на части корпус газогенератора. Как объяснили в Росстандарте, в генераторе из-за неправильного количества и неравномерного распределения взрывчатого вещества может возникнуть чрезмерно большое внутреннее давление газов, и это чревато разрушением корпуса.

Владельцам машин, попавшим под отзыв, проблемные подушки заменят бесплатно. О необходимости замены их предупредят письмом или по телефону, или они сами могут проверить, коснулась ли их отзывная кампания, сравнив VIN-код своей машины с перечнем на сайте Росстандарта.

В конце лета 2020 года "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус" из-за проблем с подушками безопасности отзывал в России 93 400 Nissan Datsun моделей on-DO и mi-DO.