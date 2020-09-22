Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:12Заразились
на 22.09В России 1 115 810+6 215В мире 31 245 797+310 786

В Приморье завели новое дело о невыплате зарплаты морякам "Гудзона"

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Следователи в Приморье возбудили уголовное дело из-за долгов морякам ООО "СК "Гудзон", которые несколько месяцев не получают зарплату, сообщило Дальневосточное следственное управление СКР на транспорте.

"По результатам проверки транспортной прокуратуры возбуждено уголовное дело о невыплате работодателем заработной платы по части 2 статьи 145.1 УК РФ (Полная невыплата свыше двух месяцев зарплаты)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, с ноября 2019 по август 2020 года руководство ООО "СК "Гудзон" не выплачивало зарплату членам экипажей судов "Севастополь", "Богатырь", "Диана", а также административным работникам и управленцам. Долг превысил 5 млн руб.

Как сообщалось, ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил оперативно завершить предварительное расследование по уголовному делу о невыплате зарплаты морякам ООО "СК "Гудзон". Моряки на личном приеме граждан, который прошел в режиме видеосвязи, попросили главу СК России принять меры к погашению долга и привлечь виновных к уголовной ответственности. Следователи Дальневосточного СУ на транспорте СКР в феврале этого года возбудили уголовное дело о невыплате зарплаты, а позднее - о сокрытии руководством общества денежных средств, уголовные дела соединены в одно производство. Однако долги морякам до сих пор не выплачены.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Судоходная компания Гудзон" зарегистрировано в феврале 2011 года во Владивостоке. Собственником компании является ее гендиректор Геннадий Кононенко.

В начале года члены экипажа танкера "Патриот" "СК "Гудзон" просили помощи в репатриации из китайского порта Нингдэ. Судоходная компания сообщила о финансовой несостоятельности и невозможности на этом основании обеспечить репатриацию экипажа. В марте моряки были репатриированы. Ранее попавшая под санкции США компания заявляла о резком ухудшении финансового положения из-за санкций.

Приморский край Гудзон

Новости по теме

Новости

Кучерена назвал спекуляцией сообщения о планах Сноудена выплатить США $5 млн

Истребитель Су-30 разбился в Тверской области

Греф заявил, что налог на крупные вклады коснется максимум 2% вкладчиков Сбербанка

"Белавиа" возобновит полеты в Россию с 30 сентября

"Белавиа" возобновит полеты в Россию с 30 сентября
Пандемия коронавируса

Десять депутатов Госдумы госпитализированы с COVID-19

Десять депутатов Госдумы госпитализированы с COVID-19
Навальный попал в больницу

Песков заявил, что друзья Навального увезли важные для следствия улики

Песков заявил, что друзья Навального увезли важные для следствия улики
Пандемия коронавируса

Гинцбург предсказал, что с COVID-19 в РФ удастся покончить через год

Гинцбург предсказал, что с COVID-19 в РФ удастся покончить через год

Путин принял отставку последнего ельцинского губернатора

Путин принял отставку последнего ельцинского губернатора

Бывший белгородский губернатор перейдет в Совет Федерации

Суд смягчил приговор фигуранту "московского дела" Кириллу Жукову

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');