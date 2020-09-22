В Приморье завели новое дело о невыплате зарплаты морякам "Гудзона"

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Следователи в Приморье возбудили уголовное дело из-за долгов морякам ООО "СК "Гудзон", которые несколько месяцев не получают зарплату, сообщило Дальневосточное следственное управление СКР на транспорте.

"По результатам проверки транспортной прокуратуры возбуждено уголовное дело о невыплате работодателем заработной платы по части 2 статьи 145.1 УК РФ (Полная невыплата свыше двух месяцев зарплаты)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, с ноября 2019 по август 2020 года руководство ООО "СК "Гудзон" не выплачивало зарплату членам экипажей судов "Севастополь", "Богатырь", "Диана", а также административным работникам и управленцам. Долг превысил 5 млн руб.

Как сообщалось, ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил оперативно завершить предварительное расследование по уголовному делу о невыплате зарплаты морякам ООО "СК "Гудзон". Моряки на личном приеме граждан, который прошел в режиме видеосвязи, попросили главу СК России принять меры к погашению долга и привлечь виновных к уголовной ответственности. Следователи Дальневосточного СУ на транспорте СКР в феврале этого года возбудили уголовное дело о невыплате зарплаты, а позднее - о сокрытии руководством общества денежных средств, уголовные дела соединены в одно производство. Однако долги морякам до сих пор не выплачены.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Судоходная компания Гудзон" зарегистрировано в феврале 2011 года во Владивостоке. Собственником компании является ее гендиректор Геннадий Кононенко.

В начале года члены экипажа танкера "Патриот" "СК "Гудзон" просили помощи в репатриации из китайского порта Нингдэ. Судоходная компания сообщила о финансовой несостоятельности и невозможности на этом основании обеспечить репатриацию экипажа. В марте моряки были репатриированы. Ранее попавшая под санкции США компания заявляла о резком ухудшении финансового положения из-за санкций.