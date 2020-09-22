Депутаты Карелин и Ледков досрочно покинули Госдуму

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Госдума во вторник приняла постановления о досрочном сложении полномочий депутатов Григория Ледкова и Александра Карелина (оба - "Единая Россия" - ИФ) в связи с их переходом в региональные парламенты.

Как отмечается в принятых документах, Григорий Ледков был избран депутатом заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа, Александр Карелин – в законодательное собрание Новосибирской области.

Ранее один из членов мандатной комиссии нижней палаты, депутат Дмитрий Ионин ("Справедливая Россия") написал в своем телеграм-канале, что Ледков переходит в Совет Федерации представлять Ямало-Ненецкий автономный округ.

О планируемом переходе Карелина – трехкратного олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе – из Госдумы в Совет Федерации впервые стало известно летом. 17 сентября СМИ сообщили, что "Единая Россия" намерена делегировать Карелина в Совет Федерации от Новосибирской области, имея большинство в региональном законодательном собрании. Таким образом, он может занять место сенатора Владимира Лаптева.

Между тем, 16 сентября первый замруководителя фракции ЛДПР Вадим Деньгин сообщил, что покидает Госдуму и перейдет в Совет Федерации представлять Брянскую область. На его место, как ожидается, перейдет сенатор Сергей Калашников.