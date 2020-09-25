Экс-депутат Александр Карелин стал сенатором

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Бывший депутат Госдумы, спортсмен, единоросс Александр Карелин избран представителем Законодательного собрания Новосибирской области в Совете Федерации, сообщает корреспондент "Интерфакса".

Его выдвижение в Совфед поддержали 70 из 71 депутата, участвовавшего в голосовании. Один бюллетень был признан недействительным. Других кандидатур депутаты не выдвигали.

Ранее Заксобрание Новосибирской области в Совфеде представлял Владимир Лаптев.

Карелин сложил с себя полномочия депутата Госдумы 22 сентября.

О том, что он собирается перейти из нижней палаты Федерального собрания в верхнюю стало известно еще летом. 17 сентября СМИ сообщили, что "Единая Россия" намерена делегировать Карелина в Совет Федерации от Новосибирской области, где у нее большинство в региональном парламенте.

Александру Карелину 53 года. Он трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе.