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Путин внес в Думу пакет законопроектов в развитие поправок к Конституции РФ

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин внес в Государственную Думу пакет законопроектов в развитие поправок в Конституцию, сообщает комитет по государственному строительству и законодательству.

В пакет входят проект федерального конституционного закона (ФКЗ) "О правительстве РФ", поправки в ФКЗ "О Конституционном суде РФ", "Об Уполномоченном по правам человека в РФ", а также проект ФКЗ "О внесении изменений в отдельные федеральные конституционные законы" и проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ".

В частности, законопроектом "О правительстве РФ" определяется статус кабмина, организационно-правовые основы его формирования и деятельности. Проект закона устанавливает новый порядок назначения на должность членов правительства, предусматривающий усиление роли парламента; порядок освобождения от должности членов кабмина; порядок прекращения его полномочий, в том числе в связи с выражением Государственной Думой недоверия правительству.

Кроме того, в развитие положений Конституции законопроектом закрепляются новые полномочия правительства в области социального обеспечения, защиты семьи и детства, здравоохранения, взаимодействия с институтами гражданского общества и иных областях.

Президент в соответствии с Конституцией осуществляет общее руководство правительством, обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие правительства и иных органов, входящих в единую систему публичной власти.

Председатель кабмина возглавляет правительство, определяет основные направления его деятельности и организует его работу. Он несет персональную ответственность перед президентом за осуществление возложенных на кабмин полномочий.

Согласно проекту закона, президент осуществляет руководство деятельностью федеральных министерств и других федеральных органов исполнительной власти, которые относятся к "силовому блоку". Руководство деятельностью других министерств и ведомств осуществляет правительство.

Законопроект закрепляет прописанную в обновленной Конституции процедуру формирования правительства - председатель, его заместители и федеральные министры (кроме министров "силового блока") назначаются президентом после их утверждения Госдумой.

Кандидатура председателя правительства выдвигается президентом, а кандидатуры вице-премьеров и министров - председателем правительства. Президент обязан их назначить, но вправе в последующем отстранить любого.

Кроме того, президент предлагает внести поправки в ст. 1 и 16 ФЗ "О федеральной службе безопасности", ст. 12 и 17 ФЗ "О внешней разведке" и в ФЗ "О безопасности" и в ФЗ "О прокуратуре РФ".

Официальными представителями президента при рассмотрении законопроектов палатами Федерального собрания назначены сопредседатели рабочей группы по поправкам к Конституции: председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас и директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ, академик РАН Талия Хабриева.

Хроника 15 января – 22 сентября 2020 годаИзменение Конституции
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