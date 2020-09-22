Сенатор Клишас раскрыл суть законопроектов по поправкам к Конституции

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Законопроекты во исполнение обновленной Конституции, внесенные в Госдуму президентом РФ, предусматривают уточнение полномочий прокуратуры и новый порядок назначения генпрокурора, сообщил журналистам глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Генеральный прокурор, его заместители, прокуроры субъектов Российской Федерации, прокуроры военных и других специализированных прокуратур, приравненные к прокурорам субъектов Российской Федерации, назначаются на должность после консультаций с Советом Федерации и освобождаются от должности президентом.

"Согласно предусмотренным законопроектом изменениям, Совет Федерации не позднее недельного срока со дня получения представления президента Российской Федерации по кандидатуре на должность генерального прокурора информирует в письменном виде президента РФ о результатах рассмотрения указанной кандидатуры", - сказал сенатор.

Консультации по кандидатурам заместителя генерального прокурора, прокуроров субъектов Российской Федерации и приравненных к ним прокуроров проводят комитеты Совета Федерации, которым в установленном порядке поручено их проведение по представленной президентом кандидатуре. "О результатах консультации информируют в письменной форме президента Российской Федерации не позднее недельного срока со дня получения представления по кандидатуре на должность заместителя генерального прокурора и в десятидневный срок - по кандидатуре на должность прокуроров субъектов Российской Федерации и приравненных к ним прокуроров", - рассказал Клишас.

По его словам, также раскрывается понятие "иные прокуроры", предусмотренное статьей 129 Конституции РФ, к числу которых отнесены прокурорские работники, претендующие на замещение должности, по которой предусмотрено присвоение классных высших чинов прокурорских работников или воинских званий высших офицеров, либо замещающие такую должность, за исключением прокурорских работников, указанных в статьях 12, 121, и п. 11 статьи 15 Закона о прокуратуре.

"Указанные категории прокуроров назначаются на должность и освобождаются от должности президентом Российской Федерации по представлению Генерального прокурора", - отметил он.

Устанавливается обязанность прокурорских работников информировать в письменной форме непосредственного руководителя о прекращении гражданства России или приобретении гражданства (подданства) иностранного государства либо получения документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства, в течение пяти дней.

Законопроекты во исполнение обновленной Конституции также предусматривают новый порядок назначения на должность членов правительства РФ и усиление роли палат Федерального собрания, отметил Клишас.

"Положения указанного законопроекта в части полномочий Совета Федерации направлены на реализацию поправки к статье 102 Конституции, согласно которой к полномочиям Совета Федерации отнесены вопросы проведения консультаций по предложенным президентом РФ кандидатурам на должность руководителей федеральных органов исполнительной власти, ведающих вопросами обороны, безопасности государства, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, общественной безопасности", - сказал Клишас журналистам во вторник.

Согласно новой редакции статьи 10 Федерального конституционного закона "О Правительстве Российской Федерации", президент вносит представление по кандидатуре федерального министра в Совет Федерации, который не позднее недельного срока информирует в письменной форме президента о результатах рассмотрения представленной кандидатуры.