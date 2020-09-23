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Шестеро осужденных сбежали из колонии в Дагестане

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы подняты по тревоге по причине побега нескольких заключенных из исправительной колонии №2 в поселке Шамхал в Дагестане, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. МВД Дагестана подтвердило информацию о побеге.

"Сбежали шесть осужденных на срок от шести до 15 лет из второй исправительной колонии. Сделали подкоп под стеной и сбежали в неизвестном направлении. Поднят весь личный состав управления ФСИН России по республике Дагестан, а также других правоохранительных структур", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе МВД Дагестана добавили, что по тревоге был поднят весь состав и этого ведомства.

По словам представителя МВД, один осужденный приговорен к 15 лет за убийство, двое - к 12 годам колонии за наркотики, один - к восьми годам, еще двое к другим срокам не меньше восьми лет.

Дагестан ФСИН

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