После побега шестерых из колонии в Дагестане возбудили дело о халатности

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - По факту побега из колонии №2 в дагестанском селе Шамхал шести осужденных возбуждено уголовное дело о халатности. В СК считают, что им удалось бежать, поскольку руководители колонии ненадлежащим образом исполняли свои обязанности.

По версии следствия, заключенные 22 сентября покинули территорию колонии через подкоп.

Следователи начали выяснять, кто именно из сотрудников колонии допустил побег, чтобы привлечь их к уголовной ответственности.

Внутреннюю проверку в связи со случившимся проводят и в УФСИН Дагестана.

Там рассказали, что сотрудники колонии обнаружили подкоп поздним вечером во вторник, когда обходили территорию. Они срочно пересчитали заключенных, и оказалось, что не хватает шестерых.

В МВД Дагестана уточнили, что беглецы были приговорены к срокам от восьми до 15 лет, в том числе за наркотики и убийство.