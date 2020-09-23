В Дагестане после конфликта из-за земли задержали 27 человек

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники Росгвардии задержали в Дагестане 27 жителей села Красноармейское в Махачкале после беспорядков, возникших из-за спора о межевании земель. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления службы.

Работы по межеванию уже начались. На этом месте были задержаны "27 граждан, которые вели себя агрессивно, повредили технику, создали угрозу жизни и здоровью окружающих", отметил представитель Росгвардии.

Информированный источник объяснил агентству, что жители села Красноармейское недовольны решением властей отдать 20 гектаров близ села под садовое товарищество.