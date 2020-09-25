Участников земельного конфликта в Дагестане оштрафовали

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - В Махачкале Кировский районный суд оштрафовал 23 жителей пригородного поселка Красноармейское, которые устроили беспорядки из-за начала межевания земли рядом с их поселком. Штрафы составили от 500 до 1000 рублей, сообщили в суде.

18 человек заплатят по тысяче рублей, пятеро - по пятьсот. Всем им вменили ч. 1 ст. 19.3 КоАП (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

Конфликт в поселке случился 22 сентября. Местные жители были недовольны тем, что 40 га по соседству решили передать садовому товариществу. Когда там начались работы по межеванию, местные повели себя агрессивно, "повредили технику, создали угрозу жизни и здоровью окружающих", как отмечали в Росгвардии.

В Красноармейское направили росгвардейцев. Жители поселка их не слушались и бросали в них камни.

Всего было задержано 27 человек.