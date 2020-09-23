Начальник детского лагеря в Крыму попала под следствие из-за вожатого-педофила

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Руководитель детского лагеря в Евпатории стала фигуранткой уголовного дела, поскольку один из вожатых совершил в отношении ребенка действия сексуального характера, сообщила пресс-служба ГСУ СКР по республике в среду.

Женщина подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья несовершеннолетней (ч.1 ст.238 УК РФ). Название лагеря и фамилия его директора в пресс-релизе не указаны.

По данным следователей, начальница лагеря, нарушив Трудовой кодекс, приказ Минобразования России и ряд федеральных законов, приняла на работу 47-летнего жителя подмосковных Люберец "без необходимого пакета документов, подтверждающего его право на выполнение трудовых обязанностей вожатого, тем самым подвергнув реальной опасности жизни и здоровье" детей.

Впоследствии в августе этот вожатый во время тихого часа совершил в отношении одной из отдыхающих в лагере девочек действия сексуального характера, отметили в пресс-релизе.

На допросе мужчина дал признательные показания. его арестовали. Также выяснилось, что ранее он был судим за имущественное преступление.

Евпатория - курортный город на западе Крыма, известный своими здравницами и лагерями для детей.