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Жителя Подмосковья задержали в Крыму за разврат в детском лагере

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Уголовное дело о развратных действиях в отношении 9-летней девочки возбуждено против 47-летнего жителя Московской области, который работал в детском лагере Евпатории. Об этом сообщила представитель главного следственного управления СКР по Крыму Ольга Постнова журналистам во вторник.

"Мужчина, являясь педагогом-организатором детского лагеря, во время тихого часа зашел в комнату, где отдыхали девочки, и совершил в отношении одной из них действия сексуального характера. Девочка позвонила маме", - уточнила Постнова.

После этого мужчина попытался скрыться, его остановили сотрудники лагеря на автовокзале и передали правоохранителям. На допросе он дал признательные показания.

Отмечается, что мужчина был судим за имущественное преступление и находился на испытательном сроке. Следствие намерено выяснить, как его допустили к работе с несовершеннолетними.

Суд отправил подозреваемого под стражу. Уголовное дело расследуется по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ (совершение действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего).

Ранее широкий резонанс вызвала появившаяся в соцсетях информация о том, что от действий работника лагеря пострадали несколько девочек.

Крым Евпатория СКР

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