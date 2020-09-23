В Петербурге сочли преждевременными выводы о высокой COVID-смертности

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Власти Санкт-Петербурга считают преждевременным делать выводы о высокой смертности от коронавируса.

"Я хотел бы отложить этот разговор до марта, когда Росстат и Петростат опубликуют реальные годовые цифры. Они будут выверены, а сейчас это очень динамично меняющийся показатель", - сказал журналистам в среду замглавы комитета здравоохранения Петербурга Андрей Сарана.

"(В марте 2021 года - ИФ) все встанет на свои места, и Петербург будет одним из лучших в России, с минимальной летальностью. У нас никакой паники нет по поводу статистики, это просто статистика, и все зависит от того, как считать", - добавил он.

По словам замглавы комитета, с начала пандемии несколько раз менялись рекомендации по составлению статистики смертей от COVID-19: сначала в нее попадали результаты оценки смертей специальной комиссией, в том числе и постфактум; затем в статистику стали попадать смерти от COVID-19, произошедшие в тот же день, а сегодня статистику составляют на основе свидетельств о смерти. Именно поэтому в отдельные дни, как в минувшее воскресенье, 20 сентября, в сводках не было ни одной смерти от коронавируса, отметил Сарана.

По данным оперативного штаба, в Петербурге с начала пандемии тестами подтверждено свыше 40 тысяч случаев COVID-19, скончались более 2,8 тысячи человек.