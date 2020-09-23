Доследственную проверку по Навальному не смогут завершить без данных от Берлина

Об этом заявили в МИД РФ

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Проводимая в России доследственная проверка по факту экстренной госпитализации оппозиционера Алексея Навального не может быть завершена без данных от немецкой стороны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Берлин до сих пор не предоставил ни биопробы Навального и результаты их анализов, в которых, по утверждению самих же немецких военных медиков якобы были обнаружены следы яда так называемого класса "Новичок", ни информацию о характере предоставляемого российскому гражданину лечения. Германская сторона не оказала содействие для организации беседы с ним следователя МВД России", - назвала Захарова то, что хотели бы получить российские следователи.

"Без всего перечисленного не может быть завершена доследственная проверка, являющаяся, согласно российскому законодательству, непременным условием для возбуждения уголовного дела по факту предполагаемого отравления", - подчеркнула она на брифинге в среду.