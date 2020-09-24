Посол США заявил об осложнении отношений с Россией из-за "дела Навального"

За последний год эти отношения стали еще хуже, хотя ранее дипломат был уверен, что это уже невозможно

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Отношения России и США серьезно осложнились отказом российских властей расследовать возможное отправление Алексея Навального, заявил на ежегодной конференции AmCham американский посол в Москве Джон Салливан.

"К сожалению, пути для взаимодействия и возможности для общения сокращаются в связи с поведением России", - отметил он.

"Существенные дискуссии и переговоры осложняются, иногда становятся невозможными, когда российские власти отказываются расследовать отравление видного гражданина собственной страны запрещенным нервно-паралитическим веществом, выборы в Соединенных Штатах становятся мишенью для спонсируемых Россией кампаний влияния, а американским гражданам в России предъявляют абсурдные обвинения", - объяснил дипломат.

Расширение сотрудничества станет возможным только в том случае, если Россия изменит свое поведение, считает он.

По его словам, отношения между Россией и США за последний год ухудшились.

"Я не думал, что это возможно. Мой бывший начальник Рекс Тиллерсон (госсекретарь США с 1 февраля 2017 года по 31 марта 2018 года. - ИФ.) приезжал в Россию весной 2017 года, и на пресс-конференции с министром Лавровым сказал, что мы достигли низшей точки в двусторонних отношениях, нам надо перестать рыть эту яму и начать искать пути сотрудничества. К сожалению, за последние три года яма стала только глубже", - сказал Салливан.

В России проводится доследственная проверка в связи со случившимся с Навальным. Этим занимается транспортная полиция Томска. По истечении 30 дней - максимального срока, который отводится на доследственную проверку, в МВД заявили, что проверка продолжается и посетовали, что бывшая с Навальным в Томске сотрудница ФБК Мария Певчих выехала в Германию и не является в полицию Томска для опроса.

Доследственная проверка не может быть завершена без данных от германской стороны, заявила 23 сентября представитель МИД Мария Захарова. Речь идет о биопробах пациента, о результатах их анализа военными медиками, данные о характере лечения. Без завершения доследственной проверки возбуждение уголовного дела юридически невозможно, отметила она.

Ранее в правительстве Германии говорили, что у России есть все данные для собственного расследования.