Доллар подорожал на 13 копеек

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Доллар и евро дорожают на "Московской бирже" в четверг утром на фоне падения интереса инвесторов к риску.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 77,16-77,23 рубля за доллар, По итогам первой минуты торгов курс вырос на 12,75 копейки и составил 77,21 рубля за доллар. Евро подорожал на 6,5 копейки, до 89,96 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожала на 9,94 копейки к уровню закрытия среды, до 82,95 рубля.

Доллар при этом оказался на 85,55 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 71,42 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на старте торгов на фоне уменьшения интереса к риску и роста спроса на защитные активы в связи с возобновившимся ростом заболеваемости COVID-19 во многих странах мира. В частности, в США количество смертей от коронавируса уже превысило 200 тысяч, в то время как в европейских странах возвращаются некоторые меры социального дистанцирования. Это вызывает серьезное беспокойство у инвесторов.

Трейдеры также теряют веру в быстрое восстановление американской экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, поскольку шансы на скорое принятие Конгрессом очередного пакета стимулирующих мер ослабевают, пишет Bloomberg.

Палата представителей Конгресса США во вторник одобрила законопроект о финансировании правительства, который позволит избежать "шатдауна" до президентских выборов. Законопроект, который предусматривает финансирование государственных учреждений до 11 декабря, направлен на голосование в Сенат.

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл заявил в среду, что американской экономике необходимы новые стимулы для восстановления после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. В ходе очередных слушаний в комитете Конгресса он подтвердил свое мнение о том, что наращивание бюджетных расходов позволит Федрезерву быстрее добиться целей в плане занятости и стабильной инфляции. По словам Пауэлла, сила бюджетных стимулов больше, чем каких-либо других.

Во вторник и среду Пауэлл выступал в Палате представителей, в четверг ему предстоит выступление в банковском комитете Сената.

Заместитель председателя Федрезерва Ричард Кларида заявил Bloomberg TV, что несмотря на восстановление американской экономики после снятия карантинных мер, она по-прежнему остается "в глубокой яме".

О "глубокой яме" в американской экономике в среду заявила и председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер. По словам Местер, одни сферы экономики восстанавливаются быстрее, чем другие, в то время как отдельные отрасли остаются в кризисе.

"Восстановление экономики нельзя назвать устойчивым, оно по-прежнему хрупкое", - отметила Местер, добавив, что США потеряли годы экономического подъема в борьбе с вызванным коронавирусом кризисом.

Цены на нефть снижаются в четверг после повышения накануне на данных о снижении запасов нефти в США по итогам второй недели подряд.

Давление на рынок оказывает ухудшение перспектив восстановления мировой экономики и, соответственно, спроса на нефть в связи с возобновившимся ростом заболеваемости COVID-19 во многих странах, пишет Dow Jones.

К 10:01 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дешевели в Лондоне на 0,65%, до $41,5 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели в Нью-Йорке на 0,75%, до $39,63 за баррель.

Минэнерго США сообщило, что запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 1,64 млн баррелей - до 494,41 млн баррелей.

Запасы бензина снизились на 4,03 млн баррелей и составили 227,5 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 3,36 млн баррелей, максимальными темпами с марта, до 175,94 млн баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение запасов нефти на прошлой неделе на 4 млн баррелей, сокращение запасов бензина на 1,9 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1,2 млн баррелей.