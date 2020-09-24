Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,6-1%

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в четверг снижается по большинству blue chips на фоне негативной внешней конъюнктуры в связи с ухудшением перспектив восстановления мировой экономики на фоне роста заболеваемости COVID-19 во многих странах; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,6-1%, при этом дешевеют ГДР Mail.ru Group на фоне известий о размещении бумаг.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2899,22 пункта (-0,6%), индекс РТС - 1184,35 пункта (-1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 2,3%.

Доллар стоит 77,16 рубля (+0,08 рубля), золото – $1857,2 за унцию (-0,6%).

Подешевели акции Polymetal (-2,3%), ПАО "Полюс" (-1,4%), "ЛУКОЙЛа" (-1,2%), "ММК" (-1,2%), "Норникеля" (-1,1%), "Магнита" (-1%), "Газпрома" (-0,9%), "РусГидро" (-0,8%), "Северстали" (-0,6%), "Татнефти" (-0,6%), "МТС" (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (-0,5%), банка ВТБ (-0,5%), "Московской биржи" (-0,4%), "Роснефти" (-0,4%), "Газпром нефти" (-0,4%), "НОВАТЭКа" (-0,4%), "ФСК ЕЭС" (-0,4%), "Яндекса" (-0,4%), "Аэрофлота" (-0,3%), "НЛМК" (-0,3%), "Интер РАО" (-0,2%).

ГДР Mail.ru Group просели до 2204 рублей (-2,2%). Накануне вечером Mail.ru Group сообщила о размещении конвертируемых бондов на $400 млн с погашением в 2025 году, а также о размещении на рынке GDR на $200 млн в рамках процедуры ускоренного букбилдинга (АВВ).

Цена размещения в рамках АВВ Mail.ru Group составила $28 за GDR, что на 8% ниже уровня закрытия вечерних торгов ГДР на "Мосбирже" накануне (2254,4 рубля за расписку). Привлеченные средства предполагается направить на дальнейшее развитие компании, M&A сделки и инвестиции в O2O СП со Сбербанком.

Подорожали акции АФК "Система" (+1,8%), "АЛРОСА" (+0,7%), Сбербанка (+0,5% и +0,3% "префы"), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,4%), акции "Россетей" (+0,1%).

Просели акции "Русснефти" (-1,6%, до 355 рублей).

"Русснефть" отказалась от применения в отношении нее моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов, следует из сообщения компании, опубликованного в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (fedresurs.ru).

Как пояснили "Интерфаксу" в компании, "Русснефть" не видит необходимости в продлении моратория на банкротство, действующего до октября, так как текущий уровень цен позволяет компании осуществлять свою деятельность. Источник, близкий к компании, отметил, что "Русснефть" отказалась от моратория на банкротство в преддверии годового собрания акционеров (запланировано на 24 сентября), где будет рассматривать вопрос о выплате дивидендов по итогам 2019 года.

Ранее совет директоров "Русснефти" рекомендовал годовому собранию акционеров направить на дивиденды на привилегированные акции за 2019 год $60 млн (около 3,9 млрд рублей), или $0,61205 на акцию, следует из сообщения компании.

Мнения аналитиков

По мнению ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, спрос на рынках акций остается подавленным из-за опасений, связанных с частичным возвращением социальных ограничений в отдельных странах и отсутствия адекватных мер фискального стимулирования экономики в США.

В четверг возможно углубление коррекции вниз по индексу РТС. По мере приближения выборов в США выглядит все более сомнительным скорое достижение компромисса между республиканцами и демократами по новому пакету фискальных мер стимулирования экономики, о необходимости которого все чаще говорят представители ФРС, в то время как динамика распространения COVID-19 заставляет отдельные страны возвращать ограничения, что негативно влияет на ожидания инвесторов.

По словам ведущего аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, внешний фон утром в четверг негативный: индексы Азии снижаются на фоне распродаж технологичных бумаг, крепкий доллар давит на котировки промышленных и драгоценных металлов. Рост заболеваемости COVID-19 в Европе и США повышает актуальность новых мер экономической поддержки, но в США вероятность принятия нового пакета в ближайшие 1-2 месяца стремится к нулю из-за обострения политической борьбы перед выборами президента.

На рынке акций РФ со стороны акций "Яндекса" поддержки уже не будет, а основное давление сохранится в нефтегазовых бумагах и секторе металлургии и добычи. Рубль также может продолжить слабеть, сопротивлением для доллара выступает уровень 77,2 руб./$1, считает аналитик.

Высокая волатильность "Яндекса"

Накануне самой яркой историей торгов стали бумаги "Яндекса" – в течение дня рост котировок превышал 20%, что привело к переводу торгов в режим дискретного аукциона. Однако уже после этого бумага неуклонно теряла свои позиции. Поводом для столь высокой волатильности стали новости о покупке TCS Group за $5,48 млрд. В долгосрочном плане покупка создает новые возможности для развития IT-компании в качестве информационно-финансовой структуры, что в какой-то мере повторяет путь Сбербанка, а также укладывается в рамки мировых тенденций. По сути, многие IT-гиганты развиваются в сторону создания собственной экосистемы с сильной финансовой составляющей. Возможно, что на текущий момент акции "Яндекса" оказались сильно перекупленными, но данная покупка позволит еще долгое время оставаться "Яндексу" компанией роста.

Вице-премьер РФ Юрий Борисов в среду заявил, что компании "Татнефть", "Газпром нефть" и "ЛУКОЙЛ" в большей степени пострадают от ужесточения налогового режима. Вероятно, что падение нефтегазовых бумаг продлится еще какое-то время, так как и основной продукт отрасли все еще находится под давлением, считает Кочетков.

В среду в США индексы снизились на 1,9-3% на фоне возобновившейся распродажи акций технологического сектора (Nasdaq упал на 3%) после роста днем ранее.

Рынок оказался под давлением на фоне серьезных разногласий в Вашингтоне по поводу дополнительных мер стимулирования американской экономики в связи с пандемией коронавирусной инфекции, а также роста числа случаев заражения COVID-19 в Европе и некоторых штатах США, включая Техас, Висконсин, Оклахому и Колорадо, пишет MarketWatch.

Аналитики говорят, что отскок рынка во вторник был неубедительным, особенно с учетом по-прежнему завышенной стоимости акций в условиях крайней неопределенности.

Руководители Федеральной резервной системы (ФРС) считают, что американской экономике потребуются дополнительные бюджетные стимулы, чтобы избежать неустойчивого и затяжного восстановления экономической активности.

Председатель ФРС Джером Пауэлл в ходе очередных слушаний в комитете Конгресса в среду подтвердил свое мнение о том, что наращивание бюджетных расходов позволит Федрезерву быстрее добиться целей в плане занятости и стабильной инфляции. По словам Пауэлла, сила бюджетных стимулов больше, чем каких-либо других.

Следом за США в четверг снижается фондовая Азия (японский индекс Nikkei 225 просел на 1,1%, китайский индекс Shanghai Composite теряет 1,7%, гонконгский Hang Seng упал на 1,9%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,3%).

Участники рынка становятся менее уверены в том, что ФРС и Конгресс примут меры в поддержку американской экономики. Также на рынке сохраняются опасения, связанные с ростом числа заражений коронавирусом в ряде стран мира.

Нефть утром в четверг также дешевеет после роста накануне на данных о снижении запасов нефти в США по итогам второй недели подряд; цена Brent находится на $0,3 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов "Мосбиржи" в среду. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 составила $41,42 за баррель (-0,8% и +0,1% накануне), ноябрьская цена WTI - $39,55 за баррель (-1% и +0,3% в среду).

Давление на рынок оказывает ухудшение перспектив восстановления мировой экономики и, соответственно, спроса на нефть в связи с возобновившимся ростом заболеваемости COVID-19 во многих странах, пишет Dow Jones.

Данные Минэнерго США показали сокращение запасов нефти на прошлой неделе на 1,634 млн баррелей при прогнозах снижения на 3,27-4 млн баррелей; резервы бензина упали на 4,03 млн баррелей при ожидавшемся снижении всего на 0,92-1,9 млн баррелей и сократились запасы дистиллятов при прогнозах роста.