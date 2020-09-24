Прекращено дисциплинарное преследование одного из адвокатов Сафронова

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Квалификационная комиссия Адвокатской палаты Санкт-Петербурга не нашла повода для дисциплинарного преследования руководителя правозащитного объединения "Команда 29", адвоката Ивана Павлова из-за дела журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, сообщил "Интерфаксу" близкий к палате источник.

"По итогам заседания квалификационной комиссии было принято решение о прекращении дисциплинарного производства в связи с обнаружившимся в ходе разбирательства отсутствием повода для его возбуждения", - сказал собеседник агентства.

Сам Павлов в разговоре с "Интерфаксом" пояснил, что не хочет комментировать решение квалификационной комиссии, пока его не утвердит Совет палаты.

Ранее региональные управления Минюста направили в адвокатские палаты Москвы, Петербурга и Ленинградской области представления о возбуждении дисциплинарного производства в отношении шестерых адвокатов Сафронова. Поводом для представлений стали обращения ФСБ. Следствие спецслужбы утверждает, что защитники незаконно отказались дать подписки о неразглашении данных предварительного расследования.

Как заявлял адвокат Павлов, в его случае речь шла об отказе, которого "в принципе не было", поскольку ни суд, ни следователь не требовали от него на момент подачи представления Минюста подписки.

Дело Сафронова

Сафронову, в настоящее время советнику главы "Роскосмоса", предъявлено обвинение в государственной измене (ст. 275 УК РФ). Он был задержан 7 июля и по решению суда отправлен под арест.

По данным защиты, следствие ФСБ считает, что Сафронов, будучи в 2012 году завербованным чешской спецслужбой, в 2017 году передал ее представителю секретную информацию, связанную с поставками вооружений и действиями Вооруженных сил РФ в странах Африки и Ближнего Востока. Конечным получателем секретных сведений были США, настаивает следствие.

Сафронов отрицает, что совершил преступление, и считает, что уголовное дело связано с его журналистской деятельностью.

До работы в "Роскосмосе" Сафронов был корреспондентом в газетах "Коммерсантъ" и "Ведомости", специализируясь, в частности, на теме оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли.