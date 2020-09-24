Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:02Заразились
на 24.09В России 1 128 836+6 595В мире 31 779 835+262 748

Прекращено дисциплинарное преследование одного из адвокатов Сафронова

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Квалификационная комиссия Адвокатской палаты Санкт-Петербурга не нашла повода для дисциплинарного преследования руководителя правозащитного объединения "Команда 29", адвоката Ивана Павлова из-за дела журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, сообщил "Интерфаксу" близкий к палате источник.

"По итогам заседания квалификационной комиссии было принято решение о прекращении дисциплинарного производства в связи с обнаружившимся в ходе разбирательства отсутствием повода для его возбуждения", - сказал собеседник агентства.

Сам Павлов в разговоре с "Интерфаксом" пояснил, что не хочет комментировать решение квалификационной комиссии, пока его не утвердит Совет палаты.

Ранее региональные управления Минюста направили в адвокатские палаты Москвы, Петербурга и Ленинградской области представления о возбуждении дисциплинарного производства в отношении шестерых адвокатов Сафронова. Поводом для представлений стали обращения ФСБ. Следствие спецслужбы утверждает, что защитники незаконно отказались дать подписки о неразглашении данных предварительного расследования.

Как заявлял адвокат Павлов, в его случае речь шла об отказе, которого "в принципе не было", поскольку ни суд, ни следователь не требовали от него на момент подачи представления Минюста подписки.

Дело Сафронова

Сафронову, в настоящее время советнику главы "Роскосмоса", предъявлено обвинение в государственной измене (ст. 275 УК РФ). Он был задержан 7 июля и по решению суда отправлен под арест.

По данным защиты, следствие ФСБ считает, что Сафронов, будучи в 2012 году завербованным чешской спецслужбой, в 2017 году передал ее представителю секретную информацию, связанную с поставками вооружений и действиями Вооруженных сил РФ в странах Африки и Ближнего Востока. Конечным получателем секретных сведений были США, настаивает следствие.

Сафронов отрицает, что совершил преступление, и считает, что уголовное дело связано с его журналистской деятельностью.

До работы в "Роскосмосе" Сафронов был корреспондентом в газетах "Коммерсантъ" и "Ведомости", специализируясь, в частности, на теме оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли.

Хроника 07 июля – 24 сентября 2020 годаДело журналиста Ивана Сафронова
Иван Павлов Команда 29 Иван Сафронов Петербург

Новости по теме

Новости

РФПИ подтвердил интерес к IPO "Совкомфлота"

Петербургским коммунальщикам временно запретили закрашивать граффити

Петербургским коммунальщикам временно запретили закрашивать граффити

Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира

Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира

В Думу внесли поправку о запрете изымать животных у должников

Сбербанк представил смарт-дисплей SberPortal и ТВ-приставку SberBox

Сбербанк представил смарт-дисплей SberPortal и ТВ-приставку SberBox

HeadHunter получил листинг на "МосБирже"

Арктическая экспедиция обследовала затонувший пароход "Челюскин"

Сбербанк представил новый бренд "Сбер"

Сбербанк представил новый бренд "Сбер"
Пандемия коронавируса

В Москве за сутки выявлено более тысячи заболевших коронавирусом

В Москве за сутки выявлено более тысячи заболевших коронавирусом
Навальный попал в больницу

Посол США заявил об осложнении отношений с Россией из-за "дела Навального"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');