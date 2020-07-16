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Одного из адвокатов Сафронова удалили из суда за отказ дать подписку о неразглашении

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Одного из защитников советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова удалили с судебного процесса в Мосгорсуде из-за его отказа дать подписку о неразглашении государственной тайны.

"Адвоката Данилу Никифорова удалили из процесса. Он не дал подписку о неразглашении государственной тайны", - сообщил другой адвокат Иван Павлов.

В настоящий момент Мосгорсуд рассматривает апелляционные жалобы защитников Сафронова на его арест. В понедельник Сафронову было предъявлено обвинение в государственной измене (статья 275 УК РФ). Он находится под арестом в СИЗО "Лефортово".

По данным защиты, следствие ФСБ считает, что Сафронов, будучи в 2012 году завербованным чешской спецслужбой, в 2017 году передал ее представителю секретную информацию, связанную с поставками вооружений и действиями Вооруженных сил РФ в странах Африки и Ближнего Востока. Конечным получателем секретных сведений были США, настаивает следствие.

Сафронов отрицает, что совершил преступление, и считает, что уголовное дело связано с его журналистской деятельностью.

До работы в "Роскосмосе" Сафронов занимался журналистикой в газетах "Коммерсантъ" и "Ведомости", специализируясь, в частности, на теме оборонно-промышленного комплекса.

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