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Правительство допускает уточнение параметров всероссийской реновации

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Параметры законопроекта о всероссийской реновации жилья могут быть скорректированы перед вторым чтением, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

В РоссииСоавтор законопроекта о всероссийской реновации заявил, что он не грозит принудительным переселениемЧитать подробнее

По его словам, сейчас инициативу активно обсуждают, и каковы будут окончательные параметры программы реновации будет понятно после обсуждения первого и второго чтения.

Закон позволит решить задачи ускоренного расселения аварийного и ветхого жилья, объяснил вице-премьер.

"Сейчас мы расселяем аварийное жилье, которое было признано таковым до 1 января 2017 года. За это время у нас добавляется порядка 12 млн кв. м такого жилья. Мы видим, что аварийного жилья становится с каждым годом все больше. Поэтому есть целый ряд предложений, как эту программу ускорить", - сообщил Хуснуллин.

В сентябре в Госдуму внесли законопроект о всероссийской реновации, которую предлагается делать по образцу московской. Его авторы - сенаторы Николай Журавлев, Олег Мельниченко, Андрей Шевченко и депутат Госдумы Евгений Москвичев.

Он предусматривает комплексное развитие территорий при наличии адресных программ сноса и реконструкции домов. При принятии решения будут учитываться мнения жителей, а также их право на любом этапе выйти из программы. Кроме того, законопроект предусматривает переселение жителей, включенных в программу, с использованием механизма обязательного заключения договоров о переходе прав на жилые помещения.

Премьер-министр Михаил Мишустин считает, что закон может быть принят до конца года.

Марат Хуснуллин правительство Михаил Мишустин Реновация Евгений Москвичев

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