Соавтор законопроекта о всероссийской реновации заявил, что он не грозит принудительным переселением

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Законопроект о реновации жилого фонда в регионах России не предусматривает принудительного изъятия жилья и переселения граждан, сообщил "Интерфаксу" член Совета Федерации Олег Мельниченко, участвовавший в разработке инициативы.

"Как пишут СМИ, этого закон не подразумевает. У нас берут закон, выдергивают элемент и вокруг него начинают обсуждение. На самом деле законопроект предусматривает общественные слушания и обсуждения в отношении документации комплексного развития территории. Важный момент, что в программу будут включены только те дома, в которых две трети собственников и нанимателей поддерживают такое решение", - сказал Мельниченко.

Он добавил, что для выхода из программы реновации будет достаточно более одной трети собственников.

"Если люди почувствовали, что ошиблись, они смогут выйти из программы. Поэтому там самый широкий набор всех опций по учету общественного мнения", - отметил сенатор.

По его словам, если дом вошел в программу, и решение принято двумя третями жителей, дом будет расселен.

"В практике бывает, что один человек уперся, и фактически все люди лишены возможности участвовать в реновации. Опять-таки, этому предшествуют общественные слушания и голосование. Это уже крайняя мера, до которой, я думаю, доходить не будет, потому что собственники и наниматели жилых помещений пройдут через весь инструмент защиты их прав. Тот механизм, который мы заложили, позволяет учитывать интересы всех людей", - подчеркнул Мельниченко.

Законопроект "О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ" внесли в Госдуму члены Совета Федерации Николай Журавлев, Олег Мельниченко, Андрей Шевченко и депутат Госдумы Евгений Москвичев.

В документе отмечается, что за его основу была взята реализуемая с 2017 года в Москве программа реновации жилищного фонда. Так, законопроектом предусматривается комплексное развитие территорий при наличии адресных программ сноса и реконструкции домов. Авторы поясняют, что при принятии решения будут учитываться мнения жителей, а также их право на любом этапе выйти из реализации программы.

Кроме того, законопроектом предусматривает переселение жителей, включенных в программу, с использованием механизма обязательного заключения договоров о переходе прав на жилые помещения.