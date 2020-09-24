Автомобильный мост обрушился в Дагестане

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Дорожники в Буйнакском районе Дагестана оцепили мост, который обрушился в четверг, движение автотранспорта по нему остановлено.

В пресс-службе районной администрации уточнили, что обрушился автомобильный мост через реку Атлан-озень между селами Нижнее Казанище и Верхнее Казанище. Автотранспорта во время обрушения не было на мосту, пострадавших нет. Приняты оперативные меры, мост оцепили, а движение остановили. Представитель администрации отметил, что есть объездная дорога через села Буглен и Атланаул.

"Глава района Камиль Изиев организовал комиссию по оценке ущерба. Встретился с министром транспорта и дорожного хозяйства Шируханом Гаджимурадовым. Мост находится на балансе органов исполнительной власти республики, поэтому муниципалитет не вправе самостоятельно принимать решения, в том числе финансовые", - сказал представитель администрации.