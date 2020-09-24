РФ потребовала от ФРГ в 10-дневный срок передать данные по Навальному

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Постпредство России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) направило ноту германскому представительству ОЗХО с требованием предоставить материалы по делу оппозиционера Алексея Навального в десятидневный срок.

Нота была направлена накануне, 23 сентября, говорится в сообщении российского постпредства, распространенном в четверг. Москва требует от Берлина передать "исчерпывающую информацию по т.н. делу Навального, в частности - "результаты анализов, биоматериалы и иные клинические пробы" российского гражданина, которыми располагает федеральное правительство" ФРГ.

Как отмечается в документе, запрос сделан в соответствии с пунктом 2 статьи 9 Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), в соответствии с которой немецкая сторона должна предоставить ответ в десятидневный срок.

"Одновременно постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин своим письмом уведомил гендиректора техсекретариата ОЗХО Фернандо Ариаса о задействовании нами вышеуказанного конвенционного механизма и направлении соответствующей ноты в постпредство ФРГ", - отмечается в пресс-релизе. В нем говорится, что российская сторона предложила гендиректору информировать об этом все государства-участники КЗХО.

Как подчеркивается в сообщении, в зависимости от ответа Германии "будем решать вопрос о дальнейших шагах с опорой на заложенные в Конвенции возможности".

"Мы также рассчитываем на безусловное соблюдение всеми членами ОЗХО, в первую очередь Германией, Францией и Швецией, своих обязательств по оказанию правовой помощи в соответствии с п.2 ст.VII КЗХО", - говорится в пресс-релизе.

Дело Навального

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite. 2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок". 7 сентября в клинике Charite сообщили, что российского оппозиционера вывели из искусственной комы и его состояние улучшилось.

С самого начала Россия и страны Запада стали обмениваться обвинениями в непредставлении информации по ситуации с Навальным. На Западе считают, что оппозиционер был отравлен, и призывают Москву предоставить необходимые разъяснения. Там уже обсуждается вопрос о введении в отношении России новых санкций, в частности, звучат призывы к заморозке проекта "Северный поток 2".

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, отвечая на просьбу прокомментировать возможные санкции в отношении России за ситуацию с Навальным, заявил 9 сентября: "Санкции вполне возможны, но это не повод что-то менять в нашем подходе, который абсолютно логичен и объясним".

В свою очередь в Москве сетуют, что Германия не передает данные по ситуации с Навальным России, и заявляют о готовности обмениваться информацией. Кроме того, отмечается, что юридических оснований для возбуждения уголовного дела по факту произошедшего с оппозиционером пока нет, хотя доследственные действия проводятся. При этом подчеркивается, что Россия заинтересована в том, чтобы пролить свет на причины инцидента.

9 сентября немецкие СМИ со ссылкой на германское министерство обороны сообщили, что Берлин передал в ОЗХО результаты исследования Навального и не видит необходимости направлять их напрямую России.

10 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва намерена контактировать с ОЗХО. На вопрос, получила ли Москва какие-либо данные от ОЗХО, Песков ответил отрицательно. Он добавил, что РФ еще предстоит связаться с Организацией по данному поводу.