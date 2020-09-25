Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:51Заразились
на 24.09В России 1 128 836+6 595В мире 31 779 835+262 748

Американские сенаторы предложили ввести санкции против чиновников РФ

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Американские сенаторы из двух партий представили законопроект, предполагающий введение санкций в отношении российских чиновников из-за инцидента с оппозиционером Алексеем Навальным.

"Сегодня сенаторы США Крис Кунс, Марко Рубио, Бен Кардин, Митт Ромни и Крис Ван Холлен представили законопроект о привлечении России к ответственности, (...) который предполагает санкции против российских чиновников, причастных к нарушениям международного права, включая отравление оппозиционера и борца с коррупцией Алексея Навального", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Кунса.

Законопроект также предписывает администрации США определить, были ли нарушены Москвой законы, запрещающие применение химического и биологического оружия.

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite.

2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок".

7 сентября в клинике Charite сообщили, что Навального вывели из искусственной комы и его состояние улучшилось.

9 сентября немецкие СМИ сообщили, что Берлин передал в ОЗХО (Организацию по запрещению химоружия) результаты исследования Навального и не видит необходимости направлять их напрямую России.

Новости

Минэнерго вернет часть сотрудников на удаленную работу

Во Франции побит рекорд по числу заболевших COVID-19

Навальный попал в больницу

Навальный останется в Германии до конца курса реабилитации

Что произошло за день: четверг, 24 сентября

Племянница Трампа обвинила его в мошенничестве с наследством

Турция стала чаще отказывать во въезде россиянам

Президент Украины отменил визит в Белоруссию

Президент Украины отменил визит в Белоруссию
Дело Михаила Абызова

Российские прокуроры нашли у Абызова не менее 70 компаний в Эстонии

Пандемия коронавируса

Власти ЕС заявили о последнем шансе избежать второй волны COVID-19

Пандемия коронавируса

Премьер Канады объявил о приходе второй волны пандемии COVID-19

Премьер Канады объявил о приходе второй волны пандемии COVID-19
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');