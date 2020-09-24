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Первая партия вакцины ГНЦ "Вектор" будет выпущена в ноябре

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Первую партию вакцины от коронавируса, разработанную ГНЦ "Вектор", планируется выпустить в ноябре, сообщили в Роспотребнадзоре.

Там добавили, что третий этап тестирования вакцины ГНЦ "Вектор" планируется провести в два этапа и привлечь к этому людей старше 60 лет.

"На третьем этапе планируется проведение двух клинических исследований: клиническое исследование с участием 150 добровольцев старше 60 лет, а также многоцентровое клиническое исследование, в котором примут участие 5000 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Роспотребнадзора в четверг.

В пресс-службе уточнили, что это будут пострегистрационные исследования вакцины ГНЦ "Вектор" "ЭпиВакКорона", регистрацию которой планируется завершить к 15 октября.

Вектор коронавирус

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