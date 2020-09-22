COVID-вакцину "Вектора" планируют зарегистрировать в середине октября

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Вакцину от коронавируса, разработанную научным центром "Вектор", планируется зарегистрировать в середине октября. Минздрав РФ 18 сентября решил провести этическую экспертизу документов для регистрации и оценки качества вакцины "ЭпиВакКорона", информирует Роспотребнадзор.

"Завершение процедуры регистрации вакцины "ЭпиВакКорона" планируется к 15 октября 2020 года", - сообщили "Интерфаксу" во вторник в ведомстве.

Там отметили, что клинические испытания вакцины от коронавируса "Вектора" планируется проводить на 5 тыс. добровольцах.

"После регистрации вакцины "ЭпиВакКорона" в октябре 2020 года планируется проведение клинических исследований с включением добровольцев возрастной группы 60 плюс и хроническими заболеваниями", - отметили в санитарном ведомстве, уточнив, что планируется также "проведение плацебо-контролируемых пострегистрационных клинических исследований с привлечением 5000 взрослых добровольцев различных возрастных групп".

В сообщении указывается, что "промышленный выпуск вакцины на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19 "ЭпиВакКорона" будет осуществляться на производственной площадке" центра "Вектор" Роспотребнадзора.

Данная площадка имеет сертификат соответствия GMP и сертификат соответствия системы качества требованиям ISO 9001:2015 (TUF NORD CERT).

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили "Интерфаксу", что вакцина "ЭпиВакКорона" может пройти необходимые клинические исследования и подойти к этапу регистрации в октябре, а в ноябре в ведомстве уже рассчитывают начать производство.

Там отметили, что необходимые для регистрации вакцины итоги исследований безопасности (II этап клинических испытаний), как ожидается, будут подведены в сентябре. Эти исследования уже начались, в них принимают участие 86 человек, разделенных на две группы: одна группа (43 добровольца) уже получила вакцину ЭпиВакКорона, другая (43 добровольца) - плацебо. Все получившие вакцину добровольцы чувствовали себя хорошо, лишь у двух из них отмечалась болезненность в месте укола, которая прошла в течение двух суток.