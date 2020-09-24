В Совфеде предложили присваивать физлицам статус иноагентов

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Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета предложила рассмотреть возможность присвоения статуса иноагентов физлицам за работу в интересах других стран.

"Что делают наши оппоненты? Они делают ставку на физических лиц. Физические лица, граждане России, находясь на российской территории, фактически выполняют функцию организаций-иноагентов, и при этом к ним очень трудно придраться, потому что закон требует, что для того, чтобы получить выписку "иноагент", надо либо со СМИ-иноагентом сотрудничать, либо работать как юридическое лицо", - сказал журналистам председатель комиссии Андрей Климов.

В связи с этим комиссия предлагает рассмотреть возможность использовать термин "иностранный агент" применительно к физическим лицам, в том числе, к тем, кто занимается сбором политически чувствительной информации на территории РФ. "Здесь мы ничего нового не изобретаем, более 80 лет такая норма существует на территории США", - отметил он.

"Подчеркиваю: те или иные лица могут продолжать свою работу, если она не пересекается с более серьезными статьями, Уголовным кодексом, но они в случае реализации нашего предложения должны будут зарегистрироваться и платить налоги за те деньги, которые они получают из зарубежных источников", - сказал сенатор.

Еще одно предложение комиссии заключается в том, чтобы сделать прозрачным поступление денег из-за рубежа лицам или организациям, ведущим подобную деятельность. "Зарубежные центры, понимая, что их реципиенты здесь могут быть иноагентом, стараются передавать деньги не тем, кто ведет здесь политическую работу и собирает политически чувствительную информацию, а делать это через других лиц и организации. Эту серую зону пора серьезно отрегулировать", - заявил Климов.

Кроме того, по словам сенатора, требует регулирования ведение оппонентами России просветительской деятельности в стране. По его словам, такая деятельность - это "политическая работа среди населения РФ на зарубежные деньги".