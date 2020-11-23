В Думе предложили штрафовать за сообщения об иноагентах без их статуса

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Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Группа парламентариев в понедельник внесла в Госдуму законопроект, устанавливающий ответственность за несоблюдение законодательства о признании иностранными агентами физических лиц и общественных организаций.

Документом (1060950-7) предлагается установить штрафы за распространение информации о признанных иноагентами физических лицах и общественных объединениях, не зарегистрированных в качестве юридических лиц, без указания на их статус.

Законопроектом предлагается установить штрафы за соответствующие правонарушения в размере от 2 до 2,5 тысяч рублей для граждан, от 4 до 5 тысяч рублей для должностных лиц и от 40 до 50 тысяч рублей для юридических лиц. Ответственность также распространяется за распространение информации о признанных иностранными агентами некоммерческих организациях и их материалов без указания статуса иноагента.

Кроме того, законопроект устанавливает ответственность общественных объединений за непредоставление и несвоевременное предоставление информации о получении средств из иностранных источников в уполномоченные органы. Штраф для граждан составит от 5 до 10 тыс. рублей, для должностных лиц – от 10 до 30 тыс. рублей.

Создание и распространение материалов таких организаций без указаний на статус иноагента повлечет штраф от 50 до 100 тыс. рублей для граждан и от 100 до 300 тыс. рублей для должностных лиц. При этом должностными лицами предлагается признавать и тех, кто выполняет организационные и административно-хозяйственные функции в объединении. Аналогичное нарушение, совершенное участником такого общественного объединения либо НКО, в том числе с использованием СМИ или интернета, при ведении политической деятельности, предлагается наказывать штрафом в 5 тыс. рублей.

Для физических лиц непредоставление сведений о получении иностранного финансирования в уполномоченные органы повлечет штраф от 30 до 50 тыс. рублей, за отсутствие указание на свой статус – от 10 до 30 тыс. рублей.

Также производство и распространение материалов без указания на свой статус НКО-иноагентом предлагается наказывать штрафом от 100 до 300 тыс. рублей для должностных лиц и от 300 до 500 тыс. рублей для юридических лиц.

Во всех случаях суд может также принять решение о конфискации предмета административного нарушения.

Законопроект внесен группой парламентариев во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым и руководителем комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андреем Климовым. Ранее та же группа авторов внесла в Госдуму законопроекты о возможности признания иностранными агентами физических лиц и незарегистрированных в качестве юридических лиц общественных объединений.