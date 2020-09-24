Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:57Заразились
на 24.09В России 1 128 836+6 595В мире 31 779 835+262 748

Врач заявил об ухудшении ситуации с болезнями сердца из-за ориентации больниц на COVID

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Из-за переориентирования больниц на борьбу с коронавирусом сердечно-сосудистые заболевания становятся все более тяжелыми и запущенными, считает заведующий рентген-эндоваскулярным отделением Санкт-Петербургской больницы РАН Михаил Воронин.

"Из-за того, что сейчас все амбулаторное звено ориентировано в основном на COVID, а народ запуган, вся хроническая патология, которая нуждается в стационарном и оперативном лечении, просто недополучает этой помощи", - сказал Воронин "Интерфаксу" в четверг.

В РоссииОнколог рассказал, как больные раком переносят COVID-19Читать подробнее

Он подчеркнул, что сердечно-сосудистые заболевания по-прежнему являются основной причиной смерти россиян. Врач допустил, что смертность от заболеваний сердца может и вырасти, поскольку многие больные не дождались своей очереди на плановую госпитализацию.

"Безусловно, считать и подсчитывать мы будем по истечении временного промежутка. Но уже сейчас количество хронической патологии, которая своевременно не была прооперирована, не пролечена, растет. То есть пациент становится более сложным, более тяжелым. Грубо говоря, если бы пациент был прооперирована на полгода раньше, операция была бы проведена легче, быстрее и в первую очередь легче для пациента", - сказал Воронин.

Ранее директор НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Алексей Беляев заявил, что из-за остановки диспансеризации ранняя диагностика рака в Петербурге практически прекратилась, что может быть чревато ростом смертности.

Петербург коронавирус

Новости по теме

Новости
Дело Михаила Абызова

Российские прокуроры нашли у Абызова не менее 70 компаний в Эстонии

Дело Михаила Абызова

Абызова обвинили в суде в незаконном владении иностранными активами

Абызова обвинили в суде в незаконном владении иностранными активами

Приставы арестовали квартиру Навального

Приставы арестовали квартиру Навального

Адвокат сообщил о следах пыток на теле националиста Марцинкевича

Борьба с иноагентами

В Совфеде предложили присваивать физлицам статус иноагентов

В Совфеде предложили присваивать физлицам статус иноагентов
Навальный попал в больницу

РФ потребовала от ФРГ в 10-дневный срок передать данные по Навальному

Путин не хотел бы возвращаться к COVID-ограничениям, что были весной

Законопроект о новом расчете МРОТ внесут в Госдуму на этой неделе

РФПИ подтвердил интерес к IPO "Совкомфлота"

Петербургским коммунальщикам временно запретили закрашивать граффити

Петербургским коммунальщикам временно запретили закрашивать граффити
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');