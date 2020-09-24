Врач заявил об ухудшении ситуации с болезнями сердца из-за ориентации больниц на COVID

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Из-за переориентирования больниц на борьбу с коронавирусом сердечно-сосудистые заболевания становятся все более тяжелыми и запущенными, считает заведующий рентген-эндоваскулярным отделением Санкт-Петербургской больницы РАН Михаил Воронин.

"Из-за того, что сейчас все амбулаторное звено ориентировано в основном на COVID, а народ запуган, вся хроническая патология, которая нуждается в стационарном и оперативном лечении, просто недополучает этой помощи", - сказал Воронин "Интерфаксу" в четверг.

Он подчеркнул, что сердечно-сосудистые заболевания по-прежнему являются основной причиной смерти россиян. Врач допустил, что смертность от заболеваний сердца может и вырасти, поскольку многие больные не дождались своей очереди на плановую госпитализацию.

"Безусловно, считать и подсчитывать мы будем по истечении временного промежутка. Но уже сейчас количество хронической патологии, которая своевременно не была прооперирована, не пролечена, растет. То есть пациент становится более сложным, более тяжелым. Грубо говоря, если бы пациент был прооперирована на полгода раньше, операция была бы проведена легче, быстрее и в первую очередь легче для пациента", - сказал Воронин.

Ранее директор НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Алексей Беляев заявил, что из-за остановки диспансеризации ранняя диагностика рака в Петербурге практически прекратилась, что может быть чревато ростом смертности.