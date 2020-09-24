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Онколог рассказал, как больные раком переносят COVID-19

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Онкологических больные переносят коронавирус не тяжелее, чем другие больные, заявил ведущий онколог Санкт-Петербургской больницы РАН Иван Рыков.

"У нас были пациенты, которые перенесли COVID и нуждались дальше в проведении химиотерапии. Мы поначалу очень боялись, потому что первое время было непонятно, чего от них ожидать. Все боялись, что на фоне иммуносупрессии (угнетение иммунитета - ИФ) они "сгорят" мгновенно", - рассказал Рыков на пресс-конференции информационного агентства" Интерфакс Северо-Запад" в четверг.

"Сейчас мы уже знаем, что это не так. На самом деле, наши онкологические пациенты переносят COVID ничуть не хуже, чем остальные, и мы сейчас больше ничего не боимся. Это вопрос опыта и взаимодействия (разных отделений - ИФ)", - добавил он.

В свою очередь заведующая амбулаторным терапевтическим отделением Санкт-Петербургской больницы РАН Полина Игнатьева отметила, что риски снижает здоровый образ жизни.

"Ожирение тоже является фактором риска ковидной инфекции: пациенты, страдающие ожирением, соответственно, чаще и тяжелее переносят эту вирусную инфекцию. Здоровый образ жизни в лечении ожирения нам очень поможет", - отметила она.

Заместитель главного врача Санкт-Петербургской больницы РАН Марина Баллюзек подчеркнула, что больше других рискуют пациенты с диабетом и гипертонией. В качестве профилактики, помимо соблюдения гигиены и социальной дистанции, врачи рекомендуют принимать витамин D и цинк.

Хроника 09 января – 24 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
Иван Рыков Петербург Санкт-Петербургская больница РАН Коронавирус

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