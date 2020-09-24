В Смольном объяснили очереди из скорых у Покровской больницы безопасностью

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Очереди машин скорой помощи образуются у Покровской больницы из соображений безопасности, однако власти работают над оптимизацией процесса приемки больных, сообщили журналистам в пресс-службе городского комитета по здравоохранению в четверг.

"Сегодня Покровская больница – один из самых крупных стационаров, принимающих больных с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. В больнице 543 койки, в сутки выписывается 40-50 человек и столько же госпитализируется", - уточнили в комитете.

"В приемном покое недопустимо скопление инфекционных больных, поэтому пациенты ожидают своей очереди в машинах скорой помощи под наблюдением врача. При необходимости оказания экстренной помощи больных принимают вне очереди", - добавили в пресс-службе.

Комитет поручил городской станции скорой помощи более равномерно распределять бригады и оперативно реагировать на потоки госпитализации. Покровской больнице поручено усилить бригады врачей, работающих на приеме.

"По данным на утро 24 сентября, количество машин скорой у Покровской больницы – от одной до пяти", - подчеркнули в пресс-службе.

Петербургские больницы продолжат перепрофилировать под прием больных с коронавирусом и подозрением на него. Так, с 28 сентября Александровская больница, в которой на сегодняшний день развернуты 286 коек, будет снова вести прием исключительно больных с COVID-19 и подозрением на него. Там будет развернуто 700 инфекционных коек.

Ранее петербургские СМИ сообщили, что у Покровской больницы ждут в очереди машины скорой помощи с коронавирусными больными. Подобная ситуация наблюдалась весной, в начале пандемии.