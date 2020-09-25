В Москве под COVID-19 перепрофилируют еще восемь больниц

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Мэрия Москвы начала наращивать мощности приема больных с коронавирусной инфекцией, рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией. Это решение связано с резким ростом заболеваемости в городе и ростом числа госпитализаций с COVID-19, объяснил он.

По его словам, с 23 сентября по 5 октября в столице перепрофилируют под коронавирус дополнительно восемь крупных больниц. Кроме того расконсервированы временные госпитали, созданные в 75-м павильоне ВДНХ, ледовом дворце "Крылатское" и парке "Сокольники".

"Всего для госпитализации лиц с подозрением на COVID-19 и подтвержденным COVID-19 в Москве к 5 октября будут готовы 23 больницы. Кроме того, при необходимости временные госпитали могут развернуть на территории еще семи медицинских учреждений", - добавил собеседник агентства.

Заболеваемость COVID-19 в Москве начала расти с середины сентября. Если в августе и начале сентября ежедневный прирост новых случаев заражения был ниже 700, то с середины сентября этот порог был преодолен, 24 сентября в городе насчитали 1050 новых случаев, а 25 сентября - 1560, это максимальный показатель с 12 июня.

Мэр Сергей Собянин в пятницу рекомендовал горожанам старшего поколения с 28 сентября не выходить из дома без острой необходимости, а компании попросил по возможности вернуть сотрудников на удаленку.

Летом, когда в Москве начали отменять карантинные ограничения, Собянин говорил, что на всякий случай сохранит в резерве развернутые временные госпитали для инфекционных больных.

18 сентября мэр отметил, что в городских больницах на тот момент лежали около 4000 больных коронавирусной инфекцией. Он также говорил, что в Москве бурного роста заболеваемости нет, а изменение в статистике были связаны с расширением тестирования.

24 сентября в столичном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом заявили, что в городе "созданы необходимые мощности для борьбы с инфекцией". "За последнюю неделю ежедневное число госпитализированных увеличилось примерно на 30%", - сказал тогда представитель штаба.