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Уголовное дело возбуждено по факту убийства краснокнижного тигра в Амурской области

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Останки тигра обнаружены в Амурской области, по факту случившегося возбуждено уголовное дело, сообщил благовещенский межрайонный природоохранный прокурор Олег Зюбин.

"Убийство тигра произошло вблизи села Новостепановка. Останки были обнаружены вечером 23 сентября", - сообщил Зюбин.

Он отметил, что возбуждено уголовное дело по ст. 258.1 УК РФ (незаконные добыча особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу).

Заместитель начальника управления по охране животного мира Амурской области Иван Болотский сообщил "Интерфаксу", что тигр был выпущен в дикую природу в 2019 году.

"Могу сказать только, что его застрелили около двух недель назад, судя по степени разложения", - сказал Болотский.

Амурский тигр - самый крупный подвид тигра на планете. Он занесен в Красные книги России и мира. В дикой природе этот хищник обитает в основном на территории Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей и в очень небольшом количестве в Китае и Северной Корее. По данным учета 2014-2015 года, численность популяции в России оценивается до 540 особей.

Амурская область

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