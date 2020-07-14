Владелец парка львов "Тайган" оштрафован на 400 000 рублей за покусанную туристку

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - В Крыму Белгородский районный суд оштрафовал на 400 000 рублей Олега Зубкова, владельца парка львов "Тайган" за то, что летом 2018 года лев Витя укусил за руку туристку из Кирова Ольгу Соломину.

По словам Зубкова, гражданский иск пострадавшей будет выделен в отдельное производство.

"Суд уже критически отнесся к разным ее заявлениям о судебных издержках, удовлетворил только 109 000 рублей. Никакого условного срока я не получил, - сказал бизнесмен журналистам. - Она требовала шесть лет лишения свободы, а из иска на моральный ущерб в 2,5 миллиона рублей суд ей присудил всего 300 000 рублей".

Бизнесмен добавил, что благодарен судье за то, что не назначила ему реальный срок.

Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.

У суда Зубкова встречали несколько десятков его сторонников.

В связи с инцидентом с Соломиной на бизнесмена завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Туристка в "Тайгане" заказала платную услугу "Прогулка со львом", подошла к хищнику сфотографироваться, и зверь укусил ее за руку. В пресс-службе парка заявили, что Соломина была пьяна, "трепала льва за гриву", "укус льва был предупредительным и не привел к тяжким последствиям". Потерпевшая утверждает, что была трезва. По ее словам, после укуса у нее возникло гнойное воспаление тканей.

Зубков вину не признал. Его дело поступило в суд осенью 2019 года. Гособвинитель просил для него три года условно, штраф в 500 000 рублей и обязать его выплатить Соломиной 3 млн рублей компенсации.

Зубков основал "Тайган" - крупный питомник львов, тигров, жирафов и других зверей - в 2012 году на берегу Тайганского водохранилища в Белогорском районе Крыма. В 1995 году, 2500 животных, в "Сказке" - 1500.