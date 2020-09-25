Центру имени Чумакова РАН разрешили начать испытания COVID-вакцины

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Цельноверионная вакцина против коронавируса, разрабатываемая в Федеральном научном исследовательском центре имени Чумакова РАН, получила разрешение на клинические испытания.

Как сообщил "Интерфаксу" генеральный директор Центра Айдар Ишмухаметов, эти испытания могут продлиться два месяца.

По мнению Владимира Чехонина - вице-президента Российской академии наук, курирующего медицину, - эта вакцина очень перспективна, "потому что она производится на основе цельного вируса, и наиболее устойчива, и в меньшей степени подвержена мутационным процессам вируса".

"Если вирус будет мутировать, то менее всего эти мутации коснутся цельноверионных вакцин", - сказал Чехонин.

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