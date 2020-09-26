"Вектор" пообещал иммунитет от COVID-вакцины на три года

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Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Повторную прививку от коронавируса вакциной, разработанной в государственном научном центре (ГНЦ) "Вектор", потребуется делать не чаще одного раза в три года, заявил генеральный директор ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов.

"Мы исследуем иммуногенность у добровольцев, завершая сроком в девять месяцев. Мы ожидаем использование аналогичной схемы, как используется вакцина против клещевого энцефалита, когда после цикла вакцинации следующая ревакцинация потребуется не чаще, чем раз в три года", - сказал он в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Вакцины" на канале "Россия 1".

В свою очередь директор центра имени Гамалеи, академик Александр Гинцбург заявил, что "однозначно сейчас трудно ответить" на вопрос о длительности срока действия вакцины. "Вакцина, созданная на этой же платформе против вируса Эболы, дает защиту на два года, это срок наблюдения", - сказал он.

Как отметил Гинцбург, "возможно, что защита у вакцинированных будет и на более длительный период, но это только можно выяснить экспериментально".

Кроме того, разработчик заявили о безопасности разработанных вакцин.

Первой российской вакциной стала разработка Института имени Гамалеи Минздрава, получившая название "Спутник V". Это векторная вакцина на основе безопасного аденовируса, который используется в качестве контейнера для доставки отдельных белков "короны" коронавируса в организм.

Вакцина ГНЦ "Вектор" "ЭпиВакКорона" от COVID-19 разработана на основе пептидных антигенов.

21 августа в Роспотребнадзоре сообщили "Интерфаксу", что вакцина "ЭпиВакКорона" может пройти необходимые клинические исследования и подойти к этапу регистрации в октябре, а в ноябре в ведомстве уже рассчитывают начать производство.