Госдума предложила Бундестагу создать совместную группу по Навальному

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ направила письмо президенту Бундестага Вольфгангу Шойбле, в котором предлагает создать совместную группу парламентариев для контроля за расследованием ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным.

"Предлагаем для осуществления парламентского контроля за ходом расследования произошедшего с А.Навальным создать совместную комиссию или рабочую группу с участием депутатов Бундестага и Госдумы", - говорится в письме комиссии, которое имеется в распоряжении "Интерфакса".

Как отмечается в письме, комиссия Госдумы считает, что информационная кампания вокруг дела Навального носит спланированный характер и направлена "на возбуждение конфронтации" и причиняет ущерб российско-германским отношениям. Обвинения, выдвинутые правительством Германии, пишут российские депутаты, голословные, и разрушают "тот прочный каркас в наших отношениях, который кропотливо выстраивали несколько поколений" политиков.

Письмо подписано главой комиссии Василием Пискарёвым и десятью членами комиссии от всех парламентских фракций Госдумы. Документ датирован 24 сентября.