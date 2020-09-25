РФ предложила США перезагрузить отношения в сфере информационных технологий

Президент РФ Владимир Путин Фото: Reuters

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Россия вновь предлагает США перезагрузить отношения в сфере использования информационно-коммуникационных технологий и обменяться гарантиями невмешательства в выборы, в том числе с использованием этих технологий.

Такие предложения содержатся в заявлении президента РФ Владимира Путина о комплексной программе мер по восстановлению российско-американского сотрудничества в области международной информационной безопасности, размещенном на сайте Кремля.

"Одним из основных стратегических вызовов современности является риск возникновения масштабной конфронтации в цифровой сфере. Особая ответственность за ее предотвращение лежит на ключевых игроках в сфере международной информационной безопасности (МИБ). В этой связи хотели бы вновь обратиться к США с предложением одобрить комплексную программу практических мер по перезагрузке наших отношений в сфере использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)", - говорится в заявлении.

В документе содержится призыв к США "дать ход профессиональному экспертному диалогу по вопросам МИБ, не делая его заложником политических разногласий" России и Соединенных Штатов.

"Во взаимоприемлемой форме (предлагаем) обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга, включая избирательные процессы, в том числе с использованием ИКТ и высокотехнологичных методов", - говорится в заявлении Путина.

Кроме того, обращаясь "ко всем странам, включая США", российский президент в своем заявлении предложил "выйти на заключение глобальной договоренности о принятии политического обязательства государствами о ненанесении первыми удара с использованием ИКТ друг против друга".

Еще одно предложение Путина касается заключения с США межправительственного соглашения о предотвращении инцидентов в информационном пространстве по аналогии с действующим советско-американским Соглашением о предотвращении инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним от 25 мая 1972 года.

Президент России предложил американской стороне восстановить полномасштабный двусторонний регулярный межведомственный диалог по ключевым вопросам обеспечения международной информационной безопасности на высоком уровне.

Кроме того, Москва предлагает Вашингтону "поддерживать непрерывную и эффективную работу каналов связи между компетентными ведомствами наших стран по линии центров по уменьшению ядерной опасности, групп оперативного реагирования на компьютерные инциденты и должностных лиц высокого уровня, курирующих проблематику МИБ в рамках структур, связанных с вопросами обеспечения национальной, в том числе информационной, безопасности".