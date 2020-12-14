Москва опровергла связь РФ с кибератаками на Минфин США

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Посольство России в США ответило на публикации СМИ о кибератаках на Минфин и структуру Минторга Соединенных Штатов, якобы совершенных хакерами, работающими на российскую Службу внешней разведки (СВР).

"Обратили внимание на очередные безосновательные попытки американских СМИ обвинить Россию в хакерских атаках на органы государственной власти США", - говорится в статье, опубликованной на странице посольства в фейсбуке.

"Ответственно заявляем: нападения в информационном пространстве противоречат внешнеполитическим принципам нашей страны, ее национальным интересам и пониманию того, как выстраиваются отношения между государствами. Россия не проводит "наступательных" операций в виртуальной среде", - отметили российские дипломаты.

Они добавили, что, более того, Россия "активно продвигает двусторонние и многосторонние соглашения по кибербезопасности".

"В этой связи хотели бы напомнить нашим американским коллегам об инициативе, выдвинутой президентом В.В.Путиным 25 сентября, о комплексной программе мер по восстановлению российско-американского взаимодействия в области международной информационной безопасности. (...) Ответа от Вашингтона мы так и не получили, равно, как и по другим нашим предложениям по выстраиванию конструктивного и равного диалога между двумя странами", - добавили в посольстве РФ.

Ранее ряд американских СМИ сообщил, что хакеры, связанные с иностранным правительством, взломали системы, принадлежащие министерству финансов США и Национальному управлению телекоммуникаций и информации (NTIA).

Согласно их данным, группа хакеров, поддерживаемая правительством иностранного государства, получила доступ к системам обоих ведомств и похитила данные.

По утверждению газеты Washington Post, за кибератаками стоит хакерская группа APT29 или Cozy Bear, работающая на российскую Службу внешней разведки.